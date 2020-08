Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat la data de 27 august 2020 Hotararea numarul 43 care prevede redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor și cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitaților de cazare. Activitatea va putea fi reluata cu…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi noaptea Hotararea numarul 43, prin care se redeschid, incepand cu data de 1 septembrie 2020, restaurantele și cafenelele, precum și activitațile culturale aflate in interiorul cladirilor, in anumite condiții.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) dezbate miercuri ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pentru limitarea raspandirii COVID-19 in timpul campaniei electorale, dar si masurile cu privire la redeschiderea teatrelor, cinematografelor si restaurantelor. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca miercuri va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CSU). Pe ordinea de zi se regasește ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pe timpul campaniei electorale, dar si redeschiderea teatrelor, cinematografelor si a restaurantelor.…

- Guvernul va analiza propunerea facuta de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta privind interzicerea programului la terase in intervalul orar 23,00 - 6,00 sub aspectul extinderii la nivel national, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

- Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta a aprobat intr-o sedinta desfasurata astazi o Hotarare prin care se propun mai multe masuri restrictive. Printre acestea se numara inchidera teraselor la ora 23.00 sau purtarea mastilor de protectie in spatii deschise. Textul integral al Hotararii: HOTARARE…

- Institutul National de Sanatate Publica va actualiza saptamanal, in fiecare zi de luni, lista tarilor pentru care se instituie masura carantinarii si, in statele in care indicatorul privind noile cazuri de infectare cu Covid-19 este mai mic decat al Romaniei, pot fi reluate cursele aeriene, a declarat…

- “Azi, in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, am emis o Hotarare care sta la baza Hotararii de Guvern adoptata azi (marti n.r), in baza Legii 136 (Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic – n. r.) si anume: Institutul…