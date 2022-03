Hotărâre CNSU: Regulile pentru carantinarea persoanelor bolnave de Covid au fost abrogate Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, marti, o hotarare referitoare la abrogarea procedurilor de carantina a persoanelor in contextul COVID-19. Hotararea a fost luata ca urmare a incetarii starii de alerta pe teritoriul Romaniei și ridicarii tuturor restricțiilor adoptate pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19. „Hotararea Comitetul Național pentru Situații de Urgența nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 din 31 ianuarie 2022,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, marți, o Hotarare prin care abroga masura carantinarii pentru persoanele care intra in Romania, fara documentele care atesta trecerea prin boala, vaccinarea sau testul negativ. „Hotararea Comitetul Național pentru Situații de Urgența nr. 6/2022…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, marti, o hotarare referitoare la abrogarea procedurilor de carantina a persoanelor in contextul COVID-19. Hotararea a fost luata ca urmare a incetarii starii de alerta pe teritoriul Romaniei și ridicarii tuturor restricțiilor adoptate pentru…

- “Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 8 martie 2022, , privind abrogarea procedurilor de carantina a persoanelor in contextul COVID-19”, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit documentului, Hotararea Comitetul National pentru Situatii de Urgenta…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 8 martie 2022, Hotararea numarul 16, privind abrogarea procedurilor de carantina a persoanelor in contextul COVID 19. HOTARARE:Art.1 Hotararea Comitetul National pentru Situatii de Urgenta nr. 6 2022 privind procedura de aprobare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, vineri, ca gradul de ocupare al paturilor COVID la nivel national este 16-, cel mai mult fiind in Suceava, 34-. Ministrul spera ca rata de ocupare de 75-, care ar duce la trecerea in online a scolilor, "sa fie cat mai intarziata sau deloc". "Am prevazut…

- Persoanele vaccinate care sunt contact direct ai unui caz COVID-19 confirmat sau care vin dintr-o tara de risc epidemiologic vor trebui sa intre in carantina pentru 5 zile, a decis vineri Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). CNSU a modificat regulile pentru carantina in Romania. „Carantinarea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis miercuri, 5 ianuarie 2022, ca in Romania redevine obligatorie purtarea mastii de protectie in toate spatiile, iar aceasta trebuie sa fie doar tip medical sau FFP2.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca nu exista nicio impunere privind folosirea…

- Cele 132 de laboratoare autorizate vor putea emite, incepand de azi, rezultate la testarea Covid-19 cu validare rapida. Lista laboratoarelor ar putea fi completata de farmacii și medici de familie. Cele 132 de laboratoare autorizate vor putea emite, incepand de azo, rezultate la testarea Covid-19 cu…