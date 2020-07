Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au intrat in contact direct cu bolnavi de COVID-19 vor fi carantinate in baza unei decizii emise de Directia de Sanatate Publica pentru fiecare, individual, potrivit Hotararii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta,...

- Persoanele care ajung in Romania din tarile sau zonele de risc epidemiologic ridicat vor fi carantinate, potrivit Hotararii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata in cadrul sedintei de Guvern, de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Criteriul pe baza…

- Persoanele care au intrat în contact direct cu bolnavi de COVID-19 vor fi carantinate în baza unei decizii emise de Directia de Sanatate Publica pentru fiecare, individual, potrivit Hotarârii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, în cadrul…

- Persoanele care sosesc in Romania din tarile sau zonele de risc epidemiologic ridicat, in baza unei liste intocmite de Institutul National de Sanatate Publica, vor fi carantinate, potrivit Hotararii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, in cadrul sedintei de Guvern,…

- Raed Arafat a anunțat noile masuri decise de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. La inceputul ședinței de Guvern de marți, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a anunțat cine sunt persoanele care vor fi trimise in carantina, la intrarea in țara.

- Persoanele care vin din tari cu risc scazut de raspandire a infectiilor, exceptate de la masura izolarii. Ce masuri de relaxare intra in vigoare din 15 iunie Persoanele care vin din tari cu un coeficient mai mic de cinci cazuri noi de COVID-19, in ultimele 14 zile, la un milion de locuitori vor putea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 28 din 11 iunie 2020, privind propunerea unor noi masuri de relaxare in contextul epidemiologic actual, aplicabile incepand cu data de 15.06.2020. Hotararea prevede: Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare…

- "Au aparut astfel de demonstranti si in Germania si in alte parti. Oameni care s-au ghidat dupa retelele de socializare, dupa manipulare si dezinformare. Dupa oameni care veneau si ziceau ca ei pot dovedi ca e o conspiratie mondiala si nu exista virus. Din pacate, stirea zilei este ca exista virus,…