Hotărâre CMBSU: Vineri, 23 aprilie, magazinele vor fi deschise până la ora 20,00 Pe 23 aprilie, in vinerea dinaintea Floriilor, magazinele vor fi deschise in Capitala pana la ora 20,00, prevede o hotarare adoptata sambata de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.



''Prin exceptie (...), in data de 23.04.2021, operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private isi pot organiza si desfasura activitate in intervalul orar 05,00 - 20,00'', se arata in hotararea CMBSU.



Cu aceasta ocazie, au fost prelungite pentru inca 14 zile masurile dispuse… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- București: In vinerea de Florii, magazinele vor avea program pana la ora 20 Instituția Prefectului Municipiului București. Foto: Razvan Stancu. În vinerea dinaintea Floriilor, pe 23 aprilie, magazinele vor fi deschise în capitala pâna la ora 20:00, prevede o hotarâre…

- In ședința Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta de astazi, 10 aprilie, s-au prelungit masurile adoptate de Guvern in prelungirea starii de alerta, printre care obligativitatea purtarii maștii și interdicția de circulație. Deoarece in București rata de incidența cumulata la 14…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis in sedinta de sambata prelungirea restrictiilor de circulatie in Capitala, ca urmare a prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei

- Prefectura Capitalei anunța prelungirea restricțiilor pentru alte 14 zile. Singura schimbare prevazuta de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta este ca magazinele vor ramane deschise...

- Prim ministrul Florin Citu a anuntat pe pagina sa de Facebook ce reguli se vor modifica privind regulamentul de sarbatori. Acesta a spus ca va propune Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ca in noaptea de Inviere circulatia sa fie permisa pana la ora 05:00, magazinele sa ramana deschise pana…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca va inainta spre aprobare in sedinta de joi a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) o serie de propuneri care vizeaza sarbatorile pascale ortodoxe, intre care si cea privind circulatia pe timpul noptii, care sa fie permisa pana la ora 5,00 pentru…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a adoptat sambata noile restricții pentru Capitala, dupa ce rata de incidența a fost in creștere in ultimele zile, ajungand astazi la 6,88. Astfel, supermarketurile și terasele se vor inchide mai devreme in zilele de weekend, de la ora 18.00, și tot in…

- Prefectura București a anunțat marți ca in decizia Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgența din 22 ianuarie a aparut dintr-o eroare ca restaurantele pot fi deschise intre orele 6.00 și 21.00, deși intervalul prevazut de HG este 6.00-23.00. „Instituția Prefectului - Municipiul…