Nicio persoana condamnata nu va mai merge la inchisoare in lipsa motivarii deciziei definitive de condamnare, a stabilit miercuri Curtea Constituționala. Actualele prevederi impun un termen de 30 de zile pentru motivarea unei decizii, dar s-a ajuns la situații in care sentințele au fost motivate și dupa un an. Ce urmeaza? Parlamentul are la dispoziție 45 […]