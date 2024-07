Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali, aflați in patrulare ieri, in jurul orei 16.00, in zona Complexului Studențesc, au observat in fața magazinului Profi de pe Strada Daliei, un grup de oameni care se agitau și le-au solicitat sprijinul. Șeful de magazin le-a comunicat polițiștilor locali ca un barbat a sustras cateva…

- Un barbat a fost reținut de polițiștii locali dupa ce a sustras mai multe sticle cu bauturi alcoolice dintr-un magazin din zona Complexului Studențesc. Barabtul furase si cu o zi inainte bunuri din acelasi magazine. Polițiștii locali, aflați in patrulare duminic[, in jurul orei 16.00, in zona Complexului…

- Polițiștii locali din Timișoara au depistat și predat Complexului de Servicii Sociale „Sfantul Francisc” de pe strada Telegrafului, un numar de 20 de persoane care se aflau in cursul zilei de ieri pe strazile orașului. Oamenii au fost tunși, spalați și schimbați de haine de asistenții sociali. „Acțiunile…

- Un barbat a fost accidentat mortal, marti dimineata, de o soferita, in Timisoara, la intersectia strazii Mures cu Jean Monet, informeaza Opinia Timisoarei. O soferita care intra pe strada Mures nu s-a asigurat suficient si l-a lovit cu autoturismul pe pietonul care ii venea din partea dreapta, in vreme…

- Politistii locali vor protesta, miercuri, in fata Guvernului. Ei cer aplicarea condițiilor legale de munca pentru aceasta categorie, respectarea normei de hrana și bani pentru zilele libere lucrate. ”Federatia Nationala a Sindicatelor Unite din Politia Locala Romania, afiliata la Blocul National Sindical,…

- Un portofel in care se afla aproape 1.500 de lei a fost gasit de o timișoreanca, pe strada Zlatna, in apropiere de Piața Traian. In portofel nu se afla niciun act, astfel ca polițiștii fac apel la cel sau cea care l-a pierdut sa il recupereze de la sediul IPJ Timiș. „Azi, pe strada Zlatna […] Articolul…

- Un copil dezorientat și cu probleme de natura psihica a fost gasit vineri de polițiștii locali pe o strada din Timișoara. Intr-o clipa de neatenție, el ar fi plecat de langa tatal sau și s-a pierdut.