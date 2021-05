Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a fura aproape 1 milion de euro, un ofiter de la politia londoneza si-a imbracat uniforma si a folosit masina de patrulare. Acesta a avut si un complice roman. Activitatile bandei erau coordonate de un „creier” din Dubai, care utiliza un sistem de comunicatii criptat pentru a-si transmite comenzile,…

- Un ofițer de la poliția londoneza și-a imbracat uniforma pentru a participa la jafuri organizate de o banda, pentru a-și finanța un stil de viața luxos, cu ceasuri Rolex și vacanțe in Dubai. A avut și un complice roman, pe care l-a ajutat sa fure de la rivali 850.000 de lire sterline, adica aproape…

- O poveste despre dedesubturile lumii muzicale, tesuta in jurul unui pian la care se presupune ca ar fi cantat compozitorul si pianistul maghiar Franz Liszt este spusa de scriitorul Mirel Talos, in cel mai recent roman al sau - "Strania poveste a unui pian". "E un roman 'de carantina',…

- Un roman in varsta de 39 ani a fost arestat la Londra si este acuzat de omor dupa ce, duminica, a injunghiat o femeie in varsta de 50 ani pe care, potrivit anchetatorilor, o cunostea. Barbatul, Vasile Bratu, a fost ridicat chiar de la locul crimei.

- Un roman, șofer de taxi in Marea Britanie, a fost ucis, miercuri seara, in fata unei scoli din Tottenham, suburbie a Londrei. Autorul este, cel mai probabil, clientul care il solicitase pentru o cursa printr-o aplicație mobila, care este cautat acum de poliție. Gabriel Bringye, de 37 de ani, a fost…

- Tragediile se țin lanț și peste granite, astfel ca un roman in varsta de 37 de ani, taximetrist de meserie, a fost ucis cu sange rece in propria mașina de catre un client Bolt. Barbatul lucra de 12 ani in Marea Britanie Nimic nu prevestea o asemenea nenorocire, mai ales ca Gabriel era un barbat […]…

- Sylar, mentalistul s-a prezentat la Romanii au Talent si i-a „fermecat” pe jurați. Concurentul l-a folosit pe Smiley drept asistent, pentru a-și putea realiza numarul de magie. Unul dintre jurați nu s-a lasat vrajit de concurent Sylar are 33 de ani, este din Constanța și de 11 ani locuiește la Londra.…