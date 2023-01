Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe strada I.C Bratianu dinspre bulevardul Revoluției ,virand dreapta catre Piața Huniade,moment in care a surprins și accidentat o femeie de 30 de ani,care traversa strada pe trotineta prin loc special amenajat și marcat corespunzator. In urma…

- Polițiștii locali din Pitești ii monitorizeaza pe oamenii fara adapost mai ales in aceasta perioada cu temperaturi geroase, care le pun viața in pericol. Citește și: Moș Craciun de la „Ape” i-a facut fericți pe copiii de la Centrul „Hercules” Așa se face ca, in aceasta saptamana, incepand de luni, agenții…

- Un minor in varsta de 13 ani a fost prins de polițiștii locali din Ramnicu Sarat, dupa ce un cetațean a reclamat faptul ca i-au fost sustrase mai multe sacoșe cu produse alimentare pe care le avea pe bicicleta, in timp ce intrase intr-un magazin. In urma verificarilor efectuate, polițiștii locali l-au…

- Primaria Timișoara vrea sa inființeze Centrul de Monitorizare a Ordinii Publice și Trafic Management, pentru ca polițiștii locali sa aiba acces in timp real la datele de pe camerele de supraveghere, incat sa poata interveni cat mai repede atunci cand sunt sesizate nereguli.

- Polițiștii locali au fost surprinși pe o filmare in timp ce se aflau intr-o „misiune urgenta” in centrul Clujului, la KFC, care se afla la 2 minute de mers pe jos de secția de Poliție! Mașina de serviciu ii aștepta peste drum, cu girofarele pornite. Un barbat a filmat doi polițiști locali din Cluj-Napoca…

- Polițiștii locali acționeaza zilnic pentru preluarea din strada a persoanelor care apeleaza la mila publica – 655 de astfel de persoane depistate de la inceputul acestui an pe strazile Timișoarei. Fenomenul cerșetoriei este unul prezent in cotidian, polițiștii locali acționand permanent pentru descurajarea…

- Amenda de 2.500 de lei pentru un tanar de 34 de ani, in centrul Timișoarei. Polițiștii locali l-au sancționat dupa ce l-au prins ca a facut drifturi in Piața Iancu Huniade. Individul a pierdut controlul volanului și a rupt bara BMW-ului, intr-o bordura. Le-a explicat apoi polițiștilor ca „i-a dat ca-i…

- Trei serpi au fost gasiti de un barbat din Oradea care a iesit sa-si arunce gunoiul la tomberonul din fata blocului, marti dimineata, in cartierul Rogerius, informeaza ebihoreanul.ro .. Barbatul a sunat la 112, iar politistii locali l-au identificat in scurt timp si pe proprietarul reptilelor. Serpii…