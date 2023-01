Hoț prins de polițiști în timp ce aștepta troleibuzul cu un televizor furat în brațe Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au reținut in prima zi a anului un barbat, in varsta de 20 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta ar fi sustras un televizor de pe o terasa chiar in primele ore din noul an. „In fapt, in dimineața zilei de 1 ianuarie 2023, in jurul […] Articolul Hoț prins de polițiști in timp ce aștepta troleibuzul cu un televizor furat in brațe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Probabil primul individ care a intrat in noul an in Arest. Avea probabil supararile sale ca nu a primit nimic de la „aparate” sau de la pariuri! Nu s-a facut inca prima dimineata din 2023 ca polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au si reținut un barbat, in varsta de 20 de ani, banuit de savarșirea ...…

- Naivitate mare pentru un tanar de 20 de ani, la Timișoara, in prima zi din an. El a furat un televizor de pe terasa unei sali de jocuri de noroc, iar apoi a plecat cu el in brațe, pe strada. A fost vazut de un trecator care și-a dat seama ca ceva nu este in regula și a sunat la poliție.

