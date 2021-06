Stiri pe aceeasi tema

- Agenții Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați, sambata, cu privire la faptul ca in jurul orei 11:20, o persoana necunoscuta a patruns in incinta farmaciei pe strada Piatra Craiului de unde a sustras mai multe produse in valoare 460 de lei și profitand de neatenția angajaților a parasit…

- Politistii de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Gherla au retinut pentru 24 de ore un barbat de 28 de ani din comuna Mintiu Gherlii, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unu vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Cel in cauza a fost depistat la data…

- Potrivit IPJ Buzau, zilele acestea, in timp ce acționa pe raza de competența echipajul mixt, politist cu jandarm, din dispozitivul de ordine și siguranța publica de la Poliția orasului Patarlagele a observat un barbat care arata catre un minor ce fugea cu un rucsac in spate.

- Politistii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat un barbat, de 36 de ani, din Targu Mureș, banuit de comiterea unui furt de telefon mobil. In fapt, din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca la data de 15 mai a.c., cel in cauza, in timp ce se afla…

- ■ inculpatul a vrut sa jefuiasca o casa parohiala din Roman ■ pentru fapta sa a fost arestat preventiv ■ Un barbat de 43 de ani, din Maramures, venit cu ginduri necurate prin judetul nostru, a fost prins in flagrant de un preot, in timp ce incerca sa jefuiasca casa parohiala a victimei din Roman. […]…

- Polițiștii antidrog de la Crima Organizata Timișoara au pus la punct un flagrant, astazi, in urma caruia au prins un barbat care a introdus in țara droguri de risc. Cand a fost prins de polițiști, suspectul avea asupra sa 2,5 kilograme de canabis, „marfa” despre care acesta a susținut ca era pentru…

- In seara zilei de 29 martie 2021, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud l-au prins, in flagrant delict, pe un barbat de 44 de ani, din comuna Radești, in timp ce transporta, cu o autoutilitara, doi baloți de furaje, cu o greutate totala de 500 de kilograme, pe care i-ar fi sustras de pe un teren…