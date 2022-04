Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Dorian Oprișor, care slujește la capela cu hramul Sfantul Mina din curtea Spitalului de boli infecțioase și pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, cere ajutorul oamenilor și poliției pentru identificarea unui hoț. Tanarul din imagini a furat, miercuri, in jurul orei 16:30, telefonul…

- Tupeu maxim pentru un hoț in capela din curtea spitalului Victor Babeș din Timișoara. El a fost filmat in timp ce fura fara jena din poșeta unei enoriașe, iar apoi iși face cruce și pleaca ca și cum nu s-a intamplat nimic.

- Politistii Sectiei 3 Timisoara au retinut un minor, de 16 ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat in municipiul Timisoara. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis.La data de 06 aprilie a.c., in urma investigatiilor…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 19 ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a furat o poșeta in care erau 9.000 de lei. Hoțul a furat bunul dintr-o mașina parcata in curtea unui imobil.

- Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, medicul Diana Manolescu, ii incurajeaza pe pacienti sa solicite o a doua opinie medicala. Pentru unii dintre medici, o astfel de atitudine din partea pacientilor este deranjanta.

- Potrivit prof.dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara, anticorpii monoclonali reprezinta una dintre cele mai recente „arme” care ajuta in lupta impotriva COVID 19. Medicul spune ca exista o categorie de persoane vaccinate care…

- Potrivit prof.dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara, anticorpii monoclonali reprezinta una dintre cele mai recente „arme” care ajuta in lupta impotriva COVID 19. Medicul spune ca exista o categorie de persoane vaccinate care…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara are, incepand de astazi, un nou sistem complex de testare funcționala pulmonara, unic in vestul Romaniei. Acesta permite realizarea mai multor investigații necesare stabilirii unui diagnostic complet și exact. Dispozitivul…