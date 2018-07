Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce și Jay-Z, incident in timpul unui concert. Artiștii au coborat de pe scena cu ajutorul membrilor staff-ului, in aplauzele publicului. Daca anul trecut Beyonce și-au emoționat fanii cu un videoclip special conceput pentru aniversarea casniciei ei cu rapperul Jay-Z, anul acesta artiștii au ales…

- Nu trece niciun an fara ca Floyd Mayweather sa faca vreo excentricitate și sa se laude cu ea pe rețelele de socializare. Acum, fostul pugilist a cheltuit 18 milioane de dolari pentru un ceas fabricat in urma uc 3 ani de firma Jacob & Co. Are 239 de diamante. "Acesta este noul meu ceas. Se numește "Ceasul…

- Unii oameni folosesc dopuri de urechi pentru a dormi mai bine. De obicei, aceste dispozitive costa cativa dolari. Bose, companie renumita in industria echipamentelor audio, a lansat o pereche care are pretul de 250 de dolari. Bose noise-masking sleepbuds dispun de aplicatie dedicata, numita Sleep (…

- Stiu ca si el e cu alta, iar faptul ca la un moment dat mi-a spus ca nu e chiar fericit mi-a zgandarit si mai tare orgoliul si dorul de el. Relatia noastra s-a nascut moarta din start. Din cauza distantei. Ne-am cunoscut pe net si o vreme doar ne-am zgandarit reciproc, pentru ca el era in…

- Un adolescent care a declanșat un incendiu masiv a fost obligat sa plateasca 37 milioane de dolari. Adolescentul de 15 ani din Vancouver, Washington, a aprins focuri de artificii intr-un canion parasit din Oregon anul trecut, care au aprins tufișurile uscate și a declanșat intr-un…

- Profitul Facebook a crescut la 5 miliarde de dolari in primul trimestru, in urcare cu 63%, in pofida scandalului Cambridge Analytica, cand firma de marketing politic a accesat datele personale ale unui numar de 87 de milioane de oameni și a declanșat o adevarata furtuna mediatica, scrie Reuters . Facebook…

- Miliardarul si filantropul american Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, s-a angajat duminica sa doneze 4,5 milioane de dolari pentru a sprijini astfel Statele Unite sa isi indeplineasca angajamentele luate in cadrul Acordului pentru clima de la Paris, in pofida deciziei presedintelui…

- Regizat de John Krasinski, care joaca si rolul masculin principal – cel al unui tata de familie -, filmul o are pe afis si pe Emily Blunt. Actrita britanica, casatorita cu John Krasinski in viata reala, interpreteaza rolul sotiei din film. Cei doi soti incearca sa isi apere cu orice pret copiii,…