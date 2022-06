Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in jurul orei 11:00, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca dintr-o locuința de pe Calea Torontalului au fost sustrase mai multe bunuri ( laptop, camere de filmat) in valoare de 1400 de euro. In aceeași zi, polițiștii de ordine publica din cadrul Secțiilor…

- Ionut Zaharia, cunoscut ca Printul Banatului, a fost prins sambata seara, la Timisoara, in timp ce conducea un autoturism, dupa ce consumase cocaina. Politistii au descoperit si ca masina la volanul careia se afla nu era inmatriculata, informeaza News.ro.Cantaretul Ionut Zaharia s-a ales cu dosar penal…

- La data de 2 iunie, polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara au reținut un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat, in municipiul Timișoara. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. La…

- INDECIZIE…Politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Iana au retinut un barbat, din localitatea Marasesti, comuna Voinesti, judetul Vaslui, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Individul, M. F., de 32 de ani, din Marasesti, comuna Voinesti, a fost vazut conducand o autoutilitara…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.…

- Un hot "voiajor" a fost prins de politisti dupa ce a jefuit doi ieseni de portofele. Hotul se ascundea in comuna Lungani. "Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un tanar banuit de comiterea infractiunilor de furt si talharie calificata. Din investigatiile efectuate…

- Un barbat din Dumitra s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii l-au prins, marți noaptea, beat crița la volan. Azi-noapte, dupa ora 23.00. polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au oprit in trafic pentru control, in Dumitra, un autoturism. A fost identificat șoferul autoturismului,…