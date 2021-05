Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Maybach S Class a primit o versiune cu motor V12, cat se poate de discret. Gigantul german Daimler a publicat in urma cu o zi cateva imagini, pe care nu le-a anunțat nici macar cu un comunicat de presa. In aceeași nota discreta, constructorul german de automobile a introdus noul Mercedes-Maybach…

- In urma cu cateva zile un turist a ramas blocat pe un pod de sticla intr-o statiune din provincia Jilin, nord-estul Chinei, dupa ce acesta a fost distrus de o furtuna. Incidentul a starnit veluri de ingrijorari cu privire la siguranta acestor poduri, care sunt construite in numar tot mai mare in toata…

- Sony prezinta cea mai noua adiție la gama Xperia 10 și lanseaza noul model Xperia 10 III, primul din gama Xperia 10 care ofera conectivitate 5G. Xperia 10 III dispune de o serie de funcționalitați potrivite pentru divertisment, o autonomie extinsa și are un design compact, subțire, ușor și rezistent…

- Hoțul a intrat in Biserica romano-catolica Adormirea Maicii Domnului din orașul ucrainean Svaliava, sambata, 20 martie, și s-a oprit direct in dreptul mesei pe care se afla cutia milei, scrie Publika.md . In jurul lui nu se mai afla nimeni. Inainte de a fura banii din cutia milei, barbatul și-a bagat…

- Consiliul Județean va dezbate Regulamentul de Navigație pe lacurile Beliș și Tarnița. Propunea lui Alin Tișe este de scoatere a barcilor și ambarcațiunilor cu carburanți fosili. Amenda pentru cei care vor circula in continuare ajunge la 6000 de lei pentru persoane fizice și 50.000 de lei pentru…

- Ne-am obișnuit cu testele de durabilitate JerryRig de-a lungul anilor ca masurare a calitații smartphone-urilor. Cele mai recente telefoane trec de obicei testul fara probleme vizibile, dar nu a fost cazul cu noul ROG Phone 5 de la Asus. In timp ce are construcția standard din sticla și metal, dispozitivul…

- Social-democrații incearca sa le aplice guvernanților o lovitura de imagine in Parlament. Citește și: Tot ce trebuie sa știi despre certificatul de imunitate care va fi introdus in Uniunea Europeana: Valabilitate, cost, tipuri de teste și vaccinuri acceptate Pe fondul demersului coaliției…

- Vesti bune pentru iubitorii de ciocolata. Cercetatorii de la Universitatea Dunarea de Jos din Galati au inventat ciocolata proteica cu lapte si fara zahar. Produsul este bogat in proteine si nu contine conservanti.