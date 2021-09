Hot “de incredere” prins de poliţişti! Zilele acestea, polițiștii din cadrul Sectiei de politie rurala Smeeni, au identificat principalul banuit de comiterea unui furt de bani. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca banuitul, un barbat de 29 de ani, ar fi sustras o suma de bani din locuinta persoanei vatamate care il gazduia si pe care o ajuta cu diferite treburi gospodaresti. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

