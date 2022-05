Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali aflați in patrulare in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.15, in zona Stadionului Dan Paltinișanu, au observat, pe strada Arieș, in fața Casei Tineretului, un barbat care taia cu foarfeca florile plantate acolo. Cel in cauza a fost legitimat de polițiștii locali, fiind…

- Prins in miez de noapte de polițiștii locali furand flori de pe domeniul public. Polițiștii locali aflați in patrulare in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.15, in zona Stadionului Dan Paltinișanu, au observat, pe strada Arieș, in fața Casei Tineretului, un barbat care taia cu foarfeca…

- Amenda de 800 lei pentru un tanar de 28 de ani, in zona stadionului Dan Paltinisanu, la Timisoara. El a fost amendat dupa ce a fost prins de politistii locali ca tura motorul masinii si facea drifturi, in noaptea de duminica spre luni.Agentii Politiei Locale Timisoara continua sa-i amendeze pe soferii…

- Preotul Dorian Oprișor, care slujește la capela cu hramul Sfantul Mina din curtea Spitalului de boli infecțioase și pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, cere ajutorul oamenilor și poliției pentru identificarea unui hoț. Tanarul din imagini a furat, miercuri, in jurul orei 16:30, telefonul…

- Un tanar a fost surprins de polițiștii locali in timp ce tura motorul și facea drifturi cu autoturismul in parcarea Stadionului „Dan Paltinișanu” din Timișoara, chiar in noaptea de Inviere. „Polițiștii locali au depistat, in acest weekend, inca un tanar care se distra facand drifturi in parcarea Stadionului…

- Un tanar de 22 de ani, din Timisoara, este cercetat de politistii Sectiei 2, dupa ce politistii locali, aflati in patrulare, in noaptea de marti spre miercuri, in zona Stadionului "Dan Paltinisanu", au observat un grup de tineri care se distrau, iar unul dintre ei tragea cu o pusca in tinte de peturi…

- Polițiștii locali aflați in patrulare marți seara, in jurul orei 23.40, in zona Stadionului „Dan Paltinișanu”, au observat cațiva tineri, aflați langa un autoturism din parcare, care aveau o arma. Cand s-au apropiat de ei, au constatat ca unul dintre aceștia tragea cu o pușca, care parea a fi de tip…

- Polițiștii locali aflați in patrulare, luni, in jurul orei 11.30, au observat pe strada Albastrelelor din cartierul Plopi, un moped care circula fara a avea placuțe de inmatriculare. Astfel, polițiștii locali au efectuat semnale pentru ca persoana care conducea mopedul sa se opreasca, dar tanarul a…