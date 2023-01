Hoț de buzunare, prins după ce a jefuit o fată într-un autobuz din Timișoara Polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut joi un barbat in varsta de 37 de ani banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. „In fapt, la data de 26 ianuarie, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, in cursul aceleiași zile, in jurul 16:56, un barbat, […] Articolul Hoț de buzunare, prins dupa ce a jefuit o fata intr-un autobuz din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

