Hoţ de buzunare de 60 de ani, prins şi băgat la zdup "La data de 16 martie, in timp ce se deplasa cu un mijloc de transport in comun, acesta a sustras portofelul unei femei de 57 de ani, cauzandu-i un prejudiciu de 500 de lei. Totodata, la data de 14 mai, in timp ce se deplasa cu un mijloc de transport in comun, acesta a sustras din rucsacul unei tinere de 22 de ani portofelul si niste perechi de botosei de unica folosinta, cauzand un prejudiciu total de 200 de lei. In baza probatoriului administrat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

