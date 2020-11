Hoţ de bijuterii, arestat pentru 30 de zile Judecatoria Baia Mare a emis mandat de arestare preventiva pe numele unui baimarean banuit de comiterea unui furt calificat. Acesta impreuna cu alte persoane a patruns in locuinta unui proprietar. In timpul cat pagubitul a lipsit de acasa i-au sustrase toate bijuteriile din aur. Furtul a fost reclamat la finalul lunii octombrie Prejudiciul reclamat de victima era de 30.000 de lei. In urma cercetarilor, politistii baimareni au gasit persoanele banuite de comiterea furtului. De asemenea, reprezentantii legii au recuperat o parte din bunurile sustrase. In urma unei perchezitii la locuinta unui barbat… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

