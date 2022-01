Hoț de 170 de euro Se pare ca nici sa fii hoț nu e atat de ușor precum pare din afara. Nu trebuie sa ai doar agilitate – ca sa te strecori, ca sa sari, nu știu… – nu e necesar sa nu fii prea prost, mai e nevoie sa se alinieze și planetele. Un roman care viețuiește prin Italia, ca nu se poate spune stabilit in Italia, in varsta de 37 de ani, a fost prins la furat in seara de anul nou, pentru ca și-a fracturat piciorul. Cum studiase bine terenul și știa ca lumea dintr-un imobil de pe Via Amari din zona San Rufillo din Bologna (Emilia-Romagna), se ocupa cu petrecutul revelionului, barbatul a deschis prin efracție ușa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

