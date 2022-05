Hoț care a furat un portofel și a extras mii de lei de pe carduri, căutat de polițiști Polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara efectueaza cercetari intr-un dosar penal, intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „furt, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic”. In acest scop, polițiștii au dat publicitații imagini cu suspectul, surprinse de camera de supraveghere a unui bancomat. „Identificarea persoanei din imagini ar […] Articolul Hoț care a furat un portofel și a extras mii de lei de pe carduri, cautat de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

