Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Sectia de politie rurala Smeeni au fost sesizați prin apel SNUAU 112 de catre un barbat in varsta de 40 de ani, din Scutelnici, cu privire la faptul ca in aceeași seara, un tanar ar patruns in locuința unei vecine și ar fi amenințat-o cu acte de violența pentrua obține o suma de bani.

- Duminica, 28 martie, o femeie de 51 de ani din Bistrița a sesizat polițiștii cu privire la fiul sau de 30 ani a agresat-o fizic. Articolul Alcool și prenadez. Și-a batut propria mama apare prima data in Someșeanul.ro .

- Polițiștii din Bistrița au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui tanar de 24 de ani și au intocmit dosar penal pentru violența in familie, in care sunt efectuate cercetari pentru tragerea la raspundere a celui vinovat. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, o tanara de 19 ani din Bistrița a sesizat…

- O femeie din comuna Magura il acuza pe viceprimarul arab din localitatea sa ca ar fi batut-o. In plus, spune femeia, totul s-ar fi intamplat in incinta Primariei, acolo unde ea mersese cu treaba.

- Pe langa faptul ca a avut un succes colosal in muzica, Dani Mocanu s-a bucurat și de atenția multor doamne și domnișoare! Ce a raspuns ”Regele Vizualizarilor” cand a fost intrebat daca și-a batut joc de vreo femeie? Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva!

- O femeie din Anglia a suferit arsuri chimice grave, atunci cand a mancat din greșeala artificii pe care le-a confundat cu bomboane. Femeia s-a confruntat cu dureri ingrozitoare, dupa ce artificiile au ”explodat” in gura ei, potrivit Mirror , citata de Știrile ProTv. Lisa Boothroyd, in varsta de 48 de…

- Salvare eroica in Statele Unite. Un politist din statul Ohio a riscat cu propria viata pentru a scoate o femeie dintr-o masina in flacari. Din fericire, victima s-a ales cu rani minore, ofiterul insa a ajuns la spital dupa ce a suferit mai multe arsuri.