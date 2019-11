Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au retinut in aceasta dupa-amiaza un al doilea barbat, in varsta de 46 de ani, suspectat ca alaturi de Gheorghe Dinca a violat-o pe Luiza Melencu, prima victima a criminalului din Caracal, care a disparut in luna aprilie. Procurorul sef-adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu, a precizat…

- Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop a declarat astazi ca adjunctul DIICOT le-a ascuns probe din dosar, precizand ca nu știa nimic legat de așa ceva. Precizarea vine in contextul in care DIICOT a anunțat ca au reținut un complice al lui Gheorghe Dinca, acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu.”Nimic din…

- Gheirghe Dinca, criminalul din Caracal, a fost, miercuri, la DIICOT. Barbatul a fost audiat de procurori, in ziua in care DIICOT a reținut un barbat care ar fi violat-o pe Luiza Melencu."Cu puțin timp in urma, procurorii DIICOT - Structura Centrala au retinut un inculpat acuzat de savarșirea…

