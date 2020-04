Stiri pe aceeasi tema

- In orasul cel mai afectat de coronavirus din Romania, autoritatile au ajuns sa dezinfecteze pana si aerul. Un aparat special, care imprastie solutie dezinfectanta in vazduh, a fost cumparat de autoritați. Va fi folosit de acum inainte in fiecare noapte, dupa ce se curata strazile.

- La Centrul Regional de Boli Infectioase din Iasi, va functiona cel de-al treilea aparat din Romania pentru extragerea anticorpilor si administrarea de plasma de convalescent la pacienti in stare grava sau critica. Anuntul a fost facut de managerul unitatii medicale, profesor Carmen Dorobat, care a prezentat,…

- Știm cum e sa primești o veste neașteptata pentru care nimic nu te putea pregati, sa te afli in fața unui moment critic și sa se schimbe totul, deodata, pentru tine și pentru cei dragi. De 28 de ani, la HOSPICE Casa Speranței suntem impreuna in cele mai grele momente ale pacientilor nostri, cu un intreg…

- Ziarul Unirea Claudiu Haiduc, echipierul Industriei Galda, s-a autoizolat dupa revenirea din Italia! Exemplu de abordare a crizei provocate de pandemia de coronavirus In aceste momente delicate, in care Romania este cuprinsa de panica, din pricina pandemiei de coronavirus, dar și a intoarcerii in țara…

- Si vedetele golesc supermarketurile. Iata ce au pus in cos! Pandemia de Coronavirus afecteaza populatia de pe intreg mapamondul. Se pare ca nu doar noi, in Romania, ne confruntam in aceasta perioada cu problema rafturilor goale din supermarketuri. Aceasta problema exista peste tot in lume. Iar pana…

- Pandemia de coronavirus obliga Romania la decizii extreme. In urmatoarele 30 de zile, vor fi luate masuri excepționale, unele care limiteaza chiar drepturi fundamentele. Școlile vor ramane inchise și este posibil ca prețurile alimentelor de baza, medicamentelor și carburanților sa fie plafonate.Sanatatea…