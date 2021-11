Horțaiu Moldovan, fost secretar de stat în MS: "Suntem într-o CATASTROFĂ sanitară și umanitară". Cât de AFECTAȚI sunt pacienții non-Covid Romania are "500 de morți de COVID pe zi, pacienți care mor pe culoarele spitalului, in Unitațile de Primiri Urgențe (UPU) sau chiar in ambulanțe. (...) Situația sistemului medical din Romania in acest moment este critica. Avem de a face cu o situație de catastrofa in domeniul sanatații, o catastrofa de ordin umanitar. In acest moment, pacienții nu pot fi tratați in masura in care este nevoie", atrage atenția Horațiu Moldovan, pentru HotNews.ro. Avertismentul medicului vine in ziua in care țara noastra a inregistrat recordul absolut de decese in pandemie - 591. Medicul subliniaza ca sistemul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

