Mare adversar al politicii promovate de cancelarul federal, Angela Merkel, pentru primirea de refugiati, Horst Seehofer a sustinut in marja unei reuniuni a partidului sau, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), ca imigratia este 'mama tuturor problemelor' in Germania, relateaza publicatiile Bild si Die Welt. Ministrul, la originea unei grave crize guvernamentale in iunie-iulie, a declarat de asemenea ca intelege de ce oamenii se revolta ca la Chemnitz, dupa uciderea in 25 august a unui barbat de 35 de ani in acest oras din fosta Republica Democrata Germana (RDG), crima pentru care doi refugiati irakian…