Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din orasul argesean Topoloveni, ce a nascut in urma cu aproape doua saptamani, a povestit pe pagina sa de Facebook experienta ingrozitoare prin care a trecut in doua spitale din Arges din cauza unui test COVID-19 fals-pozitiv.

- Mihaela Popescu, o tanara din orasul argesean Topoloveni, ce a nascut in urma cu aproape doua saptamani, a povestit pe Facebook experienta teribila prin care a trecut in doua spitale din Arges din cauza unui test COVID-19 fals pozitiv. Povestea ei a devenit virala in mai putin de 24 de ore.

- In cursul internarii femeia a repetat testul PCR COVID-19 si a iesit negativ, fiind testata de doua ori la un interval de 48 de ore. Initial femeia s-a prezentat la Spitalul din Mioveni cu mici contractii, aceasta fiind insarcinata. Medicul a hotarar sa o interneze pentru a-i face operatia…

- Smiley (36 de ani) a revenit cu un mesaj pe Facebook in care spune ca a fost injurat si batjocorit doar pentru faptul ca si-a permis sa-i indemne pe romani sa fie responsabili si sa aiba grija de ei, pentru ca boala COVID-19 exista.

- Deputatul de Cluj și viitorul candidat la Primaria Cluj-Napoca a anunțat, pe pagina sa de Facebook, un nou caz de coronavirus în rândul angajaților din primarie. Conform spuselor lui Ungureanu, persoana infectata lucreaa la parterul cladirii, intrarea de pe strada Petru Maior. „Un…

- Abriel Louise Young, una dintre cele mai apreciate poete si activiste din America si care locuieste in orasul texan Austin, a fost diagnosticata cu COVID-19 pe 4 iulie. Iar de atunci aceasta descrie pe Facebook teribila experienta.

- Actrita Adriana Trandafir, in varsta de 64 de ani, a fost diagnosticata cu Covid-19 si se afla internata la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals”, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook de actorul Ion Haiduc, potrivit news.ro.Duminica seara, Ioan Haiduc a scris: „In atentia celor care…

- La Maternitatea Bega din Timișoara, clinica unde sunt internate doar paciente cu Covid-19, a fost spitalizata, aseara, o femeie gravida din Lugoj, care a fost depistata ca fiind infectata cu coronavirus. Femeia este in 30 de saptamani de sarcina, iar, conform doctorilor, se afla in stare buna, la fel…