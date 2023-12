Horoscopul zilei, vineri, 8 decembrie 2023. Schimbări fulger pe harta astrală, trei zodii vor simți că pierd controlul Transformarile, atat cele de suprafața, cat și cele profunde, de viața și de moarte, sunt accelerate, odata cu intrarea Lunii in Scorpion. Zodiile vor implementa atat schimbari fulger, care sunt infaptuite in numai cateva zile, dar și tranziții record care dureaza saptamani sau chiar luni.Important e ca dedicarea nu lipsește in niciunul dintre aceste cazuri.Reversul medaliei? Are loc și o cuadratura extrem de tensionata intre Luna și Pluto, ce imprima nevoia absoluta de control.Afla la ce alte influențe sa te mai aștepți in funcție de zodie in horoscopul zilei de maine, 8 decembrie 2023! 9 trasaturi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, Luna se opune temutei planete Pluto, astfel incat intensitatea emoționala ar putea sa se manifeste puternic. Cu toate acestea, avem norocul de a fi susținuți de planeta comunicarii, Mercur, care iși face intrarea hotarata in Capricorn, oferindu-ne oportunitatea de a ne organiza pentru a aborda…

- Berbec Luna noiembrie aduce numeroase schimbari in plan sentimental, astfel ca este bine sa fii deschis in cazul in care cineva nou va dori sa intre in viața ta. Provocarile de luna aceasta te-au facut sa te gandești ca poate ar fi momentul sa incepi o relație, deoarece ai nevoie de cineva care sa te…

- In fiecare luna, zodiile sunt supuse influențelor astrologice care le pot aduce atat momente de bucurie, cat și provocari semnificative. Cu toate acestea, noiembrie 2023 pare sa aduca o serie de schimbari și provocari in viața mai multor zodii. Iata cum se preconizeaza ca vor fi afectate anumite semne…

- Horoscopul zilei ne mai spune ca, mai tarziu, Luna incepe o dezbatere cu Pluto cel haotic, invitand la schimbari de dispozitie, obsesii sau reactii exagerate. In cele din urma, Luna intra in Leul increzator, ceea ce poate aduce fie un sentiment de compasiune, fie alimentarea focului. De noi depinde…

- Astrologii au facut horoscopul pentru jumatatea lunii septembrie și au spus ce se intampla cu unii dintre nativi. Așadar, care sunt zodiile cu mare ghinion incepand cu 15 septembrie. Luna Noua aduce schimbari uriase pentru acesti nativi. Horoscopul jumatații lunii septembrie. Ce se intampla cu nativii…

- Horoscop 15 septembrie 2023. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 15 septembrie 2023:Ai parte de o zi care aduce innoire, energie din abundența și…

- Luna noua va aduce numeroase schimbari in viața tuturor. Planurile pe care le aveți vor putea fi duse la indeplinit, avand o forța nemaivazuta care sa fie alaturi de voi. Ce schimbari trebuie sa faci pentru a avea succes.

- Luna octombrie se apropie cu pași repezi, iar din mișcarile astrelor deja putem intrezari care ar putea fi „caștigatorii” urmatoarei luni din toamna! Ei bine, se pare ca nativii din zodiile Rac, Scorpion și Fecioara trebuie sa se pregateasca de o luna octombrie care poate fi de vis, scrie Click! Cele…