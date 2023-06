Horoscopul zilei, vineri 16 iunie 2023. Astrele ne sfătuiesc să fim atenți la cuvintele rostite Horoscop zilnic BERBECGelozia isi poate scoate capul urat la lumina azi. Poate implica o relatie romantica. Evit-o implicandu-te in cat mai multa comunicare. Este timpul sa faci un anumit efort ca sa transformi un dezavantaj in avantaj. Emotiile puternice te pot ajuta in anumite circumstante. O reconciliere pasionala este oricum mai buna decat o instrainare plina de furie.Horoscopul zilei TAUR O tensiune nervoasa iti poate provoca o stare de rau ce iti mentine energia la un nivel scazut azi. Dar sunt lucruri ce trebuie facute, deci vei incerca probabil sa le faci in ciuda a cum te simti. Nu te… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

