Horoscopul zilei, sâmbătă, 23 septembrie 2023. Intrăm în zodia Balanță. Cum ne vor ajuta astrele să ne găsim echilibrul? Horoscopul zilei ne mai spune ca Luna in Capricorn va forma mai multe unghiuri puternice si o pereche de trigoane consecutive cu Mercur si Jupiter, crescandu-ne increderea, apoi o ultima cuadratura cu Marte, ne indeamna la actiune si deliberare.Horoscop zilnic BERBEC Foloseste-ti creativitatea azi ca sa faci ca lucrurile sa se intample. Tine minte ca a fi creativ nu inseamna mereu sa dai forma unui produs finit. Foloseste aceasta stare care se manifesta prin moduri noi, inovative de a aborda o sarcina, un proiect sau o problema. Ai incredere in abilitatea ta de a descoperi aceste posibilitati.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ne așteptam la o luna septembrie relativ calma, deși nu fara surprize in prima jumatate a lunii. Evenimentele se dezvolta destul de lent, așa ca exista posibilitatea de a ne pregati, de a ne obișnui cu ceea ce se intampla in țara și in lume. Oamenii sunt mai ingrijorați de disconfortul din viața de…

- Horoscopul zilei de azi, vineri, 18 august 2023, va aduce multe surprize pentru mai multe zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești pentru ziua de vineri, pe www.a1.ro.

- Horoscopul zilei de azi, joi, 10 august 2023, va aduce multe surprize pentru mai multe zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești pentru ziua de joi, pe www.a1.ro.

- Horoscopul zilei ne mai spune ca Luna se va poticni de Marte cel dinamic, ceea ce face dificil sa ne suprimam impulsurile si sa ne gestionam temperamentul. Din fericire, jucausul Mercur functioneaza bine cu Luna pentru a ne realinia gandurile si sentimentele, precum si pentru a ne arata cum sa fim mai…

- Horoscopul zilei de azi, miercuri, 5 iulie 2023, va aduce multe surprize pentru mai multe zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești pentru ziua de miercuri, pe www.a1.ro.