Horoscopul zilei, sâmbătă, 13 aprilie 2024. Moment propice pentru a căuta echilibrul emoțional. Patru zodii își acordă o recompensă binemeritată Acesta poate fi un moment inselator, amplificand emotiile si fantezia in bine sau in rau. Nu va faceti griji – cand Luna intra in final in semnul sau de origine, Rac, intuitia noastra este intarita in loc sa fie perturbata. Cauta echilibrul emotional. Horoscopul saptamanii 15 - 21 aprilie. Focul pasiunii aprinde ambițiile zodiilor. Schimbari drastice pentru patru semne zodiacale Horoscop zilnic BERBEC Totul merge bine in viata ta azi. Aspecte pe care le-ai avut in minte sunt in sfarsit de domeniul trecutului. Depinde de tine sa mentii acest ritm si sa tii lucrurile la un nivel pozitiv. Nu ignora… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

