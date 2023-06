Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei BERBEC Energiile planetare de azi pun accent pe familie in cazul zodiei tale. Este o zi buna sa mai studiezi in profunzime unele lucruri, sa te scufunzi mai adanc in radacinile tale, scrie Sfatul Parinților . Ai cum sa afli informatii despre bunica sau strabunica ta de la parintii tai…

- Horoscopul zilei BERBEC Astrele sunt de partea ta astazi ! Asta iti permite sa te misti, in sfarsit, in directia implinirii planurilor tale, fara alte amanari inutile sau ezitari. Dedica-ti mai mult timp tie insuti pentru ca te-ai cam neglijat in ultima vreme. Pur si simplu, ai avut foarte multe pe…

- Horoscopul zilei BERBEC Ai fost extrem de ocupat in aceste ultime luni, lucrand ore in plus la birou, socializand cu cine a fost nevoie pentru cariera ta. Acest tip de comportament poate sa duca la fenomenul de lumanare arsa la ambele capete si nu atrage un rezultat bun. Ai nevoie asadar de mult timp…

- Horoscopul zilei BERBEC Ziua de azi poate fi oarecum confuza pentru tine din pricina aspectelor planetare. Mintea poate fi ingrijorata despre o problema dar trebuie sa gasesti solutii nu sa gandesti in exces problema, scrie Sfatul Parintilor . Esti un om sensibil si la fel iti este si sistemul digestiv.…

- Cand Luna se opune lui Chiron, s-ar putea sa ne simtim vinovati de lipsa noastra de productivitate. Apoi, Luna ii provoaca pe impulsivul Uranus si pe agresivul Marte, asa ca actiunile pe care vom fi tentati sa le intreprindem probabil ca nu vor ateriza corect. Lucrul cu emotiile incomode ar trebui sa…

- BERBEC Astazi te simti pozitiv si entuziast cu privire la viitor. Fii totusi prudent sa nu te lasi luat de val de entuziasm si sa faci o miscare gresita. Nu fii pripit pentru ca va fi dificil sa corectezi greseli in viitor. Incearca sa ramai calm si sa nu te inflamezi, cauzand conflicte inutile cu cei…

- Horoscopul zilei de 9 martie 2023 spune ca nativii din zodiac se bucura de multe reușite. Zodiile sunt ghidate de forța planetei Jupiter. Jupiter este considerata planeta norocului și a abundenței. Energia feminina crește și ea datorita influenței planetei Venus. O zi cu multe momente frumoase pentru…