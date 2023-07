Horoscopul zilei de 5 iulie. Toate zodiile sunt răsfățatele astrelor - Cine începe să-și vindece rănile Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri, 5 iulie 2023. Luna se armonizeaza cu vindecatorul ranit Chiron. Ce rani pot fi vindecate? Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri 5 iulie 2023. Pot fi stabilite limite in numele vindecarii in acest moment. Luna delicata alege o lupta cu Jupiter cel expansiv, ceea ce poate aduce prea multe lucruri bune, exagerare sau stare de spirit. Luna se confrunta apoi cu Soarele increzator, crescand indecizia și inconsecvența, complicand procesul de trasare a cursurilor noastre zilnice. Pentru a ne readuce pe drumul cel bun, Luna se armonizeaza cu vindecatorul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

