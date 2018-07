Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 17 iunie aduce multe vesti bune pentru nativii din zodiac. In timp ce, unii nativi vor avea parte de o perioada cu multe cheltuieli si probleme, altii se vor bucura din plin de cei dragi si de oportunitati.Vezi mai jos ce ti-au pregatit astrele in horoscopul realizat de astrologul…

- Nativii in zodia leu vor avea intalniri bune in prima parte a zilei și vor putea atrage de partea lor o persoana foarte importanta, fiind posibil sa apara ideea unei schimbari in cariera.

- Horoscopul din data de 6 iunie aduce multe vesti bune pentru Nativii din zodiac. In timp ce, pentru unele zodii este recomandata odihna, pentru altele este momentul ideal de a-si planifica calatoriile sau de ce nu, pentru a rezolva diferite probleme. Vezi mai jos ce ti-au pregatit astrele in horoscopul…

- HOROSCOP. Camelia Patrașcanu a prezentat duminica, la Antena 3, horoscopul pentru saptamana 28 mai - 3 iunie. Horoscop Gemeni - e vorba de relații persoanale. Unii iși pot da seama ca poate s-au inșe...

- Horoscopul zilei de 25 Mai aduce multe vești bune pentru nativii din zodiac. In timp ce, pentru unele zodii apar probleme cu sanatatea, pentru altele se anunța o zi cu multe provocari și vești bune. Vezi mai jos ce ti-au pregatit astrele in horoscopul realizat de astrologul Remus Ionescu.

- Camelia Patrascanu prezinta horoscopul zilei de joi, 24 mai. "Ziua aduce tensiuni in a doua parte a zilei , așa incat atenție la partenerul de viața sau la persoanele cu care colaboram, pentru ca riscam sa fim mult prea critici", a spus astrologul.

- Horoscopul zilei de 6 Mai aduce multe vești bune pentru nativii din zodiac. In timp ce, pentru unele zodii apar probleme financiare, pentru altele este timpul sa se relaxeze. Vezi mai jos ce ti-au pregatit astrele in horoscopul realizat de astrologul Remus Ionescu.

- Horoscop saptamanal 23 - 29 aprilie. Camelia Patrașcanu a prezentat la Antena 3, horoscopul saptamanii pentru fiecare zodie in parte. Berbec - raman concentrați pe munca, dar vor avea chef de...