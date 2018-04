Horoscopul zilei de 27 aprilie. O zi de vineri cu multe provocări pentru zodii Horoscop Berbec Sarbatoreste aventura in care ai pornit, bucura-te de fiecare nou episod din filmul de actiune in care esti chiar protagonist, Nu esti spectator la ce se petrece, ci chiar tu esti implicat in aceasta poveste si astepti, cu un copil curios, sa descoperi pe parcurs. Abia astepti sa vezi ce urmeaza, ce se va intampla maine, spre ce te indrepti, iar aceasta curiozitate te ajuta sa mentii ritmul alert, tonusul pozitiv si dorinta vie de a merge mai departe. Nu te teme de nimic, ci fii sigur ca scenaristul esti chiar tu, deci, evident, poti sa-ti brodezi povestea asa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

