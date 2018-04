Pluto este cea mai intensa planeta din sistemul solar, deci de multe ori nu o vezi asa. Pluto este ca o oala sub presiune. Este ca o lava pregatita sa erupa. Poate ca nu vezi ce se petrece in adancimi dar cu Pluto poti face si pariu ca multe se intampla ! Pluto abia a schimbat directia in retrograd acum cateva zile si este mai puternic ca oricand.

Si iata ca vine si Marte, planeta actiunii, in conjunctie cu Pluto. Conjunctia dintre 2 planete apare cand cele doua sunt aliniate de-o parte si de alta a hartii astrale. Ele se pot misca impreuna, ceea ce face conjunctia si mai puternica sau…