Anumite zodii vor avea parte de colaborari pe plan profesional, pe cand altele iși vor gasi adevarata dragoste. In funcție de propritați, acestea vor știi cum sa treaca peste obstacole. Este o perioada excelenta pentru a profita de ceea ce le rezerva astrele.Horoscopul saptamanii 29 iulie – 4 august 2024Unii vor invața cum sa depașeasca anumite conflicte. De asemenea, iși vor dori menținerea relațiilor cat mai pozitive. Schimbarile importante iși vor face simțita prezența abia cand totul va capata o nota de liniște.Descopera ce iți rezerva astrele in funcție de zodia in care te-ai nascut.Berbec:…