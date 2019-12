Stiri pe aceeasi tema

- Mai avem foarte putin si scapam de Mercur Retrograd. De pe 20 noiembrie, cel putin moral, ne putem calma si sa nu mai dam vina pe aceasta planeta. Este o suprapunere intre Venus si Jupiter. stiu doar ca una dintre ele e planeta iubirii. Pluton si Saturn contribuie si ele cu o influența majora.

- Luna plina adunce saptamana aceasta o profunda transformare la nivel relational, nu doar relatii de iubire, ci si parteneriate, colaborari, legaturi cu rude, prieteni. O sa invatam sa ne pozitionam in relatii, nu o sa ne mai multumim cu jumatati de masura, daca vedem ca ceva nu merge, renuntam la persoanele…

- Saptamana 11-17 noiembrie aduce vesti excelente pentru unele zodii. Iata care sunt previziunile pentru ficare zodie in parte, afla mai jos: Berbec Multi bani castigati din munca proprie. Asteapta-te asadar ca, in a doua parte a saptamanii, sa apara mai multe oportunitati de a-ti rotunji veniturile…

- Horoscopul saptamanii 11-17 noiembrie 2019 aduce vești despre fiecare zodie in parte: Bani mai mulți pentru Berbec, suuces pentru Taur, nervi pentru Gemeni. Ce aduce horoscopul saptamanii viitoare pentru fiecare zodie

- Saptamana 14-20 octombrie se anunta a fi una dificila, potrivit astrologilor, intrucat multi dintre nativi se vor confrunta cu tensini la locul de munca. Spre sfarsitul saptamanii, insa, incep sa apara vesti bune, intrucat multi dintre nativi vor avea ocazia sa se relaxeze. Berbec Chiar daca saptamana…

- RAC - Incepi sa realizezi niste adevaruri dureroase. Esti sensibila si nimeni nu se mai intelege cu tine. Afli secrete pe care nu iti doreai sa le cunosti si vrei sa te retragi si sa fii singura. Nu pune insa prea mult presiune asupra ta. SCORPION - Te simti izolata e cei din jur si nu vrei…

- Horoscop saptamanal. Horoscop 30 septembrie-6 octombrie. Horoscopul saptamanii viitoare anunța neințelegeri și minciuni pentru Berbec, noi etape profesionale pentru Taur, neplaceri financiare pentru Rac. Ce anunța horoscopul saptamanii pentru fiecare zodie.

- BERBEC Nu vor exista schimbari pe plan financiar pentru tine in aceasta saptamana, insa vei reuși sa ieși mai mult in evidența la locul de munca. Ești mai sociabil, lucru care te face din ce in ce mai popular in randul colegilor. E posibil sa legi unele prietenii cu persoane destul…