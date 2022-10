Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc echinocțiul de toamna, adica intrarea Soarelui in zodia Balanța. Timp de aproximativ o luna, Soarele ne va ajuta sa ne imbunatațim relațiile cu cei din jur prin cautarea armoniei și a echilibrului. Tot astazi, Soarele va forma o conjuncție cu Mercur retrograd, chiar inainte ca acesta…

- Horoscopul saptamanal pentru perioada 11 septembrie - 17 septembrie 2022 iți aduce previziuni astrale complete, realizate de astrologul Click!, Lorina, pentru fiecare zodie: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești.

- Ce zodii au mare noroc de bani pana in luna decembrie. In toamna acestui an se remarca retrogradarea lui Mercur, care tranziteaza zodiile Fecioara și Balanța. Deși va fi o influența instabila pe cer, iata ca, totuși, cateva zodii vor avea noroc la bani. Ele nu vor resimți nici efectul inflației și nici…

- Mercur intra in retrogradare in zodia Balanța incepand de astazi și pana pe data de 2 octombrie, insa din 23 septembrie va fi retrograd in Fecioara, zodia sa de domiciliu. In urmatoarea perioada comunicarea va fi dificila, mesajele pot fi interpretate greșit și mecanismele de gandire incetinite. De…

- Cea mai interesanta zi, Luna noua din 27 August. In 26 August Mercur va intra in zodia Balanței și pe 23 August vom avea Soarele in Fecioara. Multe schimbari se vor produce pentru fiecare zodie.

- Horoscopul zilei de azi, duminica, 7 august 2022, va aduce multe surprize pentru mai multe zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești pentru ziua de duminica. Unii nativi primesc o veste excelenta,…

- Horoscopul zilei de azi, sambata, 6 august 2022, va aduce multe surprize pentru mai multe zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești pentru ziua de sambata. Unii nativi primesc o veste excelenta, care…

- Saptamana incepe in tonuri foarte emotionale. Trigonul dintre Soare si Neptun aduce la suprafata dragostea pentru frumos si iti deschide inima catre dragoste. Tot ceea ce simti capata si mai multa profunzime. De asemenea, Venus se muta in Rac, ceea ce creste nevoia de si mai multa iubire. Iar mutarea…