Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP RUNE Berbec - Are o saptamana in care va susține o mica batalie, va avea ceva divergențe cu cei din jur. Runa ii roaga frumos sa fie calm, pentru ca totul se rezolva. Daca va ințelege, va caștiga, daca nu, ceilalți vor pleca de langa el. HOROSCOP RUNE Taur - Saptamana de revigoare…

- Citești horoscopul pentru a afla cand iți vei intalni sufletul pereche și ce aventuri romantice te așteapta? Uneori, semnul tau zodiacal iți poate spune și care este motivul pentru care persoana de langa tine nu te mai iubește.

- In 2020, astrele se aliniaza si ofera mare noroc in dragoste zodiilor de Pamant. Astfel, in horoscopul iubirii pentru anul care vine se remarca Balanta, zodia care va avea parte de momente magice alaturi de persoana iubita. Nici Racii n-o duc rau pe plan personal, insa atentia lor va fi impartita si…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de sambata, 9 noiembrie 2019. Racii se confrunta cu o dilema in dragoste, in timp ce o alta zodie intampina probleme financiare. Iata ce ți-au rezervat astrele:

- In horoscop, fiecare zodie are un „ales”, acel nativ cu care este compatibila mai mult de 90%. Pentru femeia Berbec, de exemplu, o fire aventuriera si plina de energie, barbatul Sagetator este perfect, caci el ii va putea oferi totul. De cealalta parte, la capitolul familie, Leul pare sa fie completarea…

- Horoscop zilnic din 9 octombrie 2019 aduce vești noi despre fiecare zodie. Funcție de conducere pentru Gemeni, caștiguri suplimentare pentru Fecioara, conflicte pentru Balanța. Ce aduce horoscopul zilei de miercuri pentru fiecare zodie

- Horoscopul zilei 8 octombrie 2019. Se anunța o zi foarte buna in plan amoros pentru cele mai multe dintre zodii. Favoriții astrelor in dragoste sunt nativii Rac, cei care iși pot gasi marea iubire. Horoscopul zilei de 8 octombrie vine cu un indemn și pentru Fecioare, acela de a renunța la orgoliu de…

- Nimeni nu este ferit de suferința în dragoste, iar acest lucru este prețul pe care toți îl platim pentru a iubi și a fi iubiți. Dar modul fiecaruia de a întâmpina suferința este diferit în funcție de semnul zodiacal.