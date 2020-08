Horoscopul pentru 6 august 2020 BERBEC Viata de familie e placuta, te simti bine printre ce dragi pentru ca e liniste, armonie si o atmosfera pasnica ori de cate ori stati de vorba. Va aduceti cu totii contributia la un proiect de durata, ce necesita rabdare, concentrare si ceva efort, dar cat timp fiecare vasleste in acelasi ritm si in aceeasi directie, evolutia e vizibila. Atrage-i si pe ceilalti membri ai familiei in aces Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de marți, 14 iulie 2020. Destinul are numeroase cai de a ne arata ca viața este una frumoasa pentru fiecare, intr-un mod unic. Fericirea ta nu poate fi și fericiarea altuia. In interiorul tau exista o lume plina de suprize și de frumos pe care trebuie sa o lași sa te umple. Daca ceva…

- Horoscopul zilei de marți, 30 iunie 2020. Destinul are numeroase cai de a ne arata ca viața este una frumoasa pentru fiecare, intr-un mod unic. Fericirea ta nu poate fi și fericiarea altuia. In interiorul tau exista o lume plina de suprize și de frumos pe care trebuie sa o lași sa te umple. Daca ceva…

- Horoscopul zile de joi, 25 iunie 2020. Horoscopul zilei de 24 aduce numeroase aspecte placute in viața noastra. Suntem cu toții mai optimiști, mai entuziaști, mai energici. De asemenea, cresc șansele de reușita in toate domeniile de activitate, in special pentru o zodie care va avea parte de surprize…

- Renastere cu eclipsa de soare! Mercur intra retrograd in Rac din 18 iunie si iti aduci aminte de trecut. Elibereaza-te! Nu te aglomera foarte mult in aceasta saptamana! Urmeaza si o eclipsa inelara de soare, urmeaza solstitiul de vara 2020, iar soarele intra in Rac. Cosmosul este pe cale sa…

- Cand energia curge acasa si la birou, atunci banii vin usor la tine, ceea ce inseamna ca ai o stare financiara sanatoasa. Iata 6 ponturi feng shui pentru abundenta ta financiara. 1. Repara orice scurgere In feng shui apa reprezinta doua lucruri: bani si emotii. In ambele cazuri este…

- Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie! Horoscop dragoste Berbec Simti ca e nevoie de mai multa armonie in viata ta de cuplu, insa nici nu ai curajul sa iei masurile care se impun. Nu ezita sa vorbesti sincer si deschis cu partenerul si sa lucrati impreuna la…

- Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie: Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Un libido in crestere te face foarte pasional si creativ. Petreci o zi romantica alaturi de partenerul de cuplu si reaprinzi scanteia dintre voi. Daca esti singur, actioneaza mai intelept!…

- In 2020, stationarea sa retrograda coincide cu relaxarea graduala a restrictiilor de izolare ce s-au format tot sub tutela lui. Si mai conteaza si ca Saturn este in Varsator semn de aer, unime si viitor si nu in Capricorn, semn de pamant si restrictiv ca in alti ani. Si in viata ta individuala, daca…