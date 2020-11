Horoscopul pentru 5 noiembrie 2020 BERBEC Inspiri incredere deplina pentru ca ai atins un nivel de experienta demn de tot respectul. Cine te vede acum pentru prima oara spune despre tine ca esti un om matur, cu scaun la cap, care stie ce spune. Chiar daca tu nu te simti intotdeauna asa, imaginea pe care o lasi in jurul tau te onoreaza, semn ca lumea te apreciaza si iti remarca valoarea. Nu-i dezamagi pe cei care spun asta despr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

