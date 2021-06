Horoscopul pentru 5 iunie 2021 BERBEC Cu toate ca zilele trecute ai avut parte de odihna, se pare ca organismul tau inca isi cere partea de odihna. In aceste cazuri trebuie sa ai grija la ceea ce faci pentru a evita unele caderi nervoase. Incearca sa profiti de fiecare clipa de pauza pentru a iti relaxa mintea si corpul. TAUR In aceasta zi vei incerca sa faci unele planuri pentru zilele urmatoare dar nu vei reusi prea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

