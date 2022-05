Horoscopul pentru 29 mai 2022 BERBEC O schimbare a avut loc in sistemul nostru solar care va fi probabil imperceptibila, dar totusi profunda. Ai la dispozitie sapte luni pentru a intelege cum te va afecta aceasta schimbare. Iti vei da seama ca simti o nevoie puternica de eliberare. Poate ca trebuie sa te eliberezi de legaturile unui grup. Inovatia este in aer! TAUR Nu trebuie sa te astepti la schimbari enorme astazi. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

