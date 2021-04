Horoscopul pentru 24 aprilie 2021 BERBEC La locul de munca colegii ar putea fi un pic pe margine astazi si va trebui sa iti alegi cu atentie cuvintele. Daca te simti ca si cum ai merge pe coji de oua, asa si este. Exista sanse de certa in aer si, in timp ce nu poti identifica sursa, cu siguranta o poti vedea manifestandu-se pe fetele colegilor tai. Astazi nu ar fi o zi buna pentru a oferi critici constructive de niciun fel. Nu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- A venit primavara cu vești bune, dar nu pentru toata lumea. Conform previziunilor facute de astrologi, in intervalul 19-25 aprilie 2021, in ceea ce privește banii, puține zodii o vor duce bine. Fecioarele viseaza, dar nu au resurse, iar Taurii au ca motto zicala „Riști și caștigi”. Horoscopul banilor…

- BERBEC Te-ai antrenat, urmand un nou program dietetic, sau ambele? Daca da, astazi ai putea sa te uiti in oglinda si sa vezi pentru prima data cateva rezultate tangibile si pozitive. Probabil ca arati si te simti grozav. Nu-ti abandona eforturile. Vei dori sa continui progresul. Pastreaza-ti energia…

- Care sunt zodiile cele mai afectate din horoscopul chinezesc prin prisma evenimentelor actuale? Primele zile de primavara aduc schimbari mari in dreptul unor nativi. Afla daca pentru tine lucrurile vor decurge cel puțin in mod normal sau nu! Horoscop chinezesc 2021 Noul sezon distruge aura unora dintre…

- "Daca nu te simți fericit și implinit intr-o relație, pune-i punct" - din teorie cu toții știm asta. Din pacate, oamenii de știința spun ca infidelitatea face parte din natura omului. Aproape toți o facem, la un moment dat, macar o data in viața. Aproape toți, dar nu toți de aceeași maniera. Astrele…

- Primavara este considerata anotimpul renașterii, deci cu siguranța finalul ”hibernarii” anunța, odata cu apariția ghioceilor, un apel de trezire din punct de vedere astrologic. Care vor fi provocarile pe care zodiile le vor avea de infruntat in urmatoarele trei luni? Ce nativi iși vor schimba viața?…

- Cu siguranța ca, cel puțin la un anumit moment de timp, te-ai intrebat ce scop indeplinește horoscopul in viața oamenilor. Lasand la o parte parerile diferite și contradictorii cu privire la increderea a ceea ce numim, astazi, horoscop , astrologia este o știința aflata in continua dezvoltare. Nu o…

- Suntem in luna iubirii și cu pași repezi se apropie sarbatoarea care o slavește, Dragobete. Despre dragoste a ales sa vorbeasca și numerologul Mihai Voropchievici, dar in special despre greșelile facute de zodii, caci cum mai bine sa repari eroziunea decat prin constatarea ei? Horoscopul dragostei.…

- BERBEC Ti se pare ca cei din familie te judeca prea aspru pentru deciziile tale si in loc sa faci ceva in acest sens, te comporti ca un copil si te inchizi in tine. Cei din jur iti vor doar binele si sunt preocupati de traseul tau pe viitor, deci nu te simti atacat. Judeca la rece situatia creata. TAUR…