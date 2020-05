Horoscopul pentru 21 mai 2020 BERBEC Iubirea este prin preajma si iti poate invada toate simturile, toate gandurile, incat nu vezi in jur decat iubire! Ai putea cuceri usor inima unei persoane care ti-a atras in mod special atentia, dar si tu poti cadea in mrejele cuiva de parca ti-ai fi pierdut complet uzul ratiunii. Greu sa mai gandesti limpede intr-o astfel de situatie, greu sa lupti cu ceea ce simti, pentru ca azi pas Citeste articolul mai departe pe noi.md…

