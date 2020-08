Horoscopul pentru 19 august 2020 BERBEC Iesi afara, mergi unde vezi cu ochii, pentru ca e o zi in care iti vei incarca bateriile daca esti in conexiune directa cu natura. Mergi in spatii in care poti vedea linia orizontului, in care poti observa cerul senin si soarele, in care descoperi copacii si iarba intr-o lumina noua, pentru ca acela va fi locul miracolelor frumoase. Esti cumva meteodependent, pentru ca starea ta Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

