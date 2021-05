Horoscopul pentru 14 mai 2021 BERBEC Vestile pe care le vei primi in legatura cu un prieten te vor pune pe ganduri. Chiar daca iti pare rau de situatia in care a ajuns, nu ai ce sa faci pentru a-l salva din mijlocul dezastrului. Uneori sunt mai importante faptele decat vorbele, deci poate ar fi mai bine sa actionezi, in loc sa ii plangi de mila. Spre seara exista posibilitatea ca discutiile cu cei din familie sa devina tens Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

