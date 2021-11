Horoscopul pentru 13 noiembrie 2021 BERBEC Este posibil sa experimentezi unele emotii brute astazi, pe care ar trebui sa le folosesti ca aliat in locul inamicului. Inima ta se poate simti mai degraba abuzata, asa ca fa tot ce poti pentru a avea grija de ea. Ai grija sa nu-i lasi pe altii sa se apropie prea mult daca pur si simplu nu stiu cum sa actioneze in jurul a ceva atat de fragil si pur. Protejeaza-te. TAUR Nelinistea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Descris de Patriarhul Daniel ca fiind ”arhipastor misionar si harnic, care s-a remarcat prin vocatia sa spre dialog si comuniune, prin bunatatea si darnicia parinteasca, exprimate adeseori atat fata de clerici, cat si de credinciosii pastoriți.”, PS Gurie a murit, joi dimineața, dupa ce inima i-a…

- Este petrecere mare in familia Cleopatrei Stratan și asta pentru ca ea implinește astazi frumoasa varsta de 19 ani. Cu aceasta ocazie, deși, cel mai probabil, a fost și primul care i-a facut o urare fața in fața, Edward Sanda nu s-a putut abține și i-a transmis și un mesaj public tinerei sale soții.

- Zi neagra pentru fostul mare fotbalist Lucian Sanmartean! Tatal fotbalistului, una dintre cele mai apropiate persoane sufletului sau, s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Chiar Lucian Sanmartean a fost cel care a dat vestea cea dureroasa, pe pagina sa oficiala de Facebook. Fostul fotbalist este…

- La Clubul Dinamo, apoi la Cimitirul Bellu, din Capitala, mulți dintre cei care l-au iubit pe marele campion Ivan Patzaichin au mers, ieri, sa-l conduca pe ultimul drum. Ivan Patzaichin a fost inmormantat cu...

- BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Timiditatea poate fi atragatoare in unele condiții, dar in cazul tau este cu siguranța un minus pentru ca nu iți poți exprima liber opiniile. Exact atunci cand cineva iți cere parerea nu ai incredere in ceea ce vrei sa spui și te fastaceșți complet fapt care nu este de…

- Cunoscutul actor și prezentator Pro Tv, Dragoș Bucur și fosta solista Dana Nalbaru au imbrațișat viața de țarani, insa nu doar cu domiciliul. De cand au ales sa se mute in mijlocul campului, langa o liziera de padure din Balotești, cei doi și cei trei copii ai lor duc o viața liniștita, de care sunt…

- Relațiile de iubire cer timp și atenție, iar pentru unii este prea greu și nu vor "un al doilea job". Exista zodii care gandesc exact așa, nu pun preț pe sentimente, frang inimi, dar atrag in jurul lor ca un magnet diferiți oameni pentru ca sunt irezistibili. Cine sunt nativii care vor sa fie iubiți,…

- Detalii terifiante in cazul educatoarei ucise de soțul sau! Liliana Faur a fost injunghiata pe 12 august și in urma unei autopsii, medicii legiști au stabilit ca femeia a fost macelarita, astfel ca arma pe care criminalul din Fundeni a folosit-o pentru a o omori pe partenera de viața i-a ajuns in inima…