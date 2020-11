Horoscopul pentru 11 noiembrie 2020 BERBEC Esti implicat intr-o actiune care se cladeste etapa cu etapa, dar acum simti ca te apropii cu pasi mari de momentul de maxim, cand vei vedea si roadele acestui efort. A fost un proces de lunga durata in care ai investit tot ce ai avut tu mai bun, dar esti mandru de rezultate. Ai curajul sa vorbesti si altora cu ceea ce ai construit, pentru ca nu a fost nici usor si nici rapid, ci Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In concordanta cu spiritul competitional al companiei, povestea pilotului iesean in etapa de la Iasi s-a concretizat cu un loc 4 la categoria Nat11 si locul 15 la General. Desi in viata profesionala ieseanul are o orientare diferita de cea de pilot, Razvan Nechifor a indraznit sa patrunda in lumea raliului,…

- Ciclistul elvețian Marc Hirschi (Team Sunweb) a caștigat detașat etapa a 12-a a Turului Franței, Chauvigny – Sarran Correze, 218,5 km. Slovenul Primoz Roglic (Jumbo Visma) continua sa poarte tricoul galben de lider al clasamentului general. Tanarul de 22 de ani a caștigat prima lui victorie ca ciclist…

- Timisoara e gazda de etapa in „Mica Bucla” dupa 50 de ani. Ieri seara a avut loc Prologul Turului Romaniei 2020, cea mai importanta competitie ciclista de pe teritoriul tarii, iar astazi incepe etapa I, cu plecare din zona Iulius Town si sosire la Oradea. Capitala Banatului are si ea o echipa inscrisa…

- Prima etapa a sectiunii de Vioara din cadrul Concursului International George Enescu se va desfasura intre 5 si 9 septembrie 2020 si va include 60 de mini-recitaluri de sustinute de violonisti din intreaga lume publicate pe www.festivalenescu.ro.

- Aproape 4% din populația țarii a capatat imunitate la COVID-19, arata ultimele date analizate de DSP-uri și Institutul de Sanatate Publica, dupa interpretarea analizelor a aproape 8.000 de romani. Intr-un interviu acordat Europa FM , ministrul Sanatații Nelu Tataru spune ca, fața de primele date furnizate…

- Norvegianul Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) a castigat, sambata, la Nisa, prima etapa a editiei din acest an a Turului Frantei.Etapa a fost marcata de mai multe cazaturi, din cauza ploii, potrivit news.ro. Citește și: EXCLUSIV Erupe un nou scandal in Poliție! Dumitru Coarna il…

- Gloria si-a aflat luni, la pranz, programul competitional in noua editie a Ligii a 2-a care va incepe la sfarsitul acestei saptamani, intr-un format nou, cu o unica serie a 21 de echipe. Potrivit tragerii la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului, in prima etapa a editiei 2020-2021 a ligii secunde,…

- ”Iata ca s-a incheiat și Raliul Sibiului. A fost o etapa foarte dificila desfașurata pe celebrele probe de langa Paltiniș, intr-o zona superba. Am inceput cu stangul vineri, nu am fost foarte inspirați in reglarea suspensiei pentru probele de vineri și fiind nevoiți sa rulam mai precaut, mașina glisand…